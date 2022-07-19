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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, hafta sonu şehir merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmaları sırasında engelli vatandaşlara yönelik kullandığı sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Demir: “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, hafta sonu şehir merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmaları sırasında engelli vatandaşlara yönelik kullandığı sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında; Ardahan Belediyesi olarak daima engelli vatandaşların haklarını gözettiklerini vurgulayan Başkan Demir, sözlerinin iyi niyetli olmayan kimi çevrelerce kasıtlı olarak kamuoyuna aktarıldığının altını çizdi.
Belediye Başkanı Faruk Demir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği gibi dün yaşanan bir konuşma (veya olay), bağlamı anlaşılmadan ve bağlamından koparılarak engelliler konusundaki çalışmalarımızı ve hassasiyetimizi gölgeleyebilecek yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Tam da bu nedenle konuya dair bakışımızı ve hizmetlerimizi kısaca anımsatmak istedim.
Erişilebilirlik konusunda yol, kaldırım, park, bahçe gibi tüm alanlarda evrensel kriterlere uygun olarak kent alt yapımızı oluşturmaktayız. İlgili videoda görüleceği gibi kaldırımımızın tam ortasında engelli yürüyüş bandına yer ayrılmıştır. Cumhuriyet Halk Partimizin ve belediyemizin yönetim anlayışı evrensel tasarımların da üzerinde bir noktadadır. Ardahan’da bir ilke imza atıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce Belediye olarak hazırladığımız “Engelleri Birlikte Aşalım” park projemiz Türkiye’de ilk on içerisine girerek ödül almaya hak kazanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği eş finansmanıyla projemiz onaylanmış ve en geç bir ay içerisinde inşasına başlanacaktır. Daha fazla kaynak yaratıp, daha çok yol, kaldırım ve park yapma isteğimizi dile getirmek amacıyla yaptığımız konuşma yanlış anlaşılmıştır. Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki şehrimizin merkezinde dahi cadde ve sokaklarımızda asfalt yol kaldırım bulunmamaktadır. Kaynak bulduğumuzda yapımına başlayabildiğimiz bütün kaldırımları yönetmelik gereği engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliği şartlarında gerçekleştirmekteyiz.”

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