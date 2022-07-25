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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da doğa rengarenk

İHA

Ardahan’da doğa rengarenk

Ardahan’da bu yıl ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan yağışların etkisi; tarla, mera ve ovalardaki bitki çeşitliliğiyle kendini gösterdi.
Ardahan’da yağışların ardından havanın ısırması, bozkırda mor ve sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan mor ve sarı renge büründü. Doğada oluşan çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu.
Kurak geçen bir yılın ardından kışın yoğun kar yağışı ve ilkbaharda yağan yağmurlarla yeşeren Göle ve Ardahan’daki tarla, mera ve ovalar; farklı renk tonlarında çiçeklere büründü. Bölgenin bereketli topraklarıyla ünlü Ardahan Ovası'nda tabloyu andıran görüntülerin oluştuğunu söyleyen Öztürk Taşkıran, "Ardahan, kurak geçen bir yılın ardından, özellikle bahar aylarında yağışlı havanın etkisiyle çiçeği bol ve yeşil bir örtüye büründü. Kışın Çıldır Gölü ve Yalnızçam Kayak Merkezi'ni ziyaret eden turistler, yazın da doğal güzelliğe bürünen Ardahan ve çevresini ziyaret ediyor. Bitki çeşitliliği hayvancılığı da olumlu etkiliyor. Dron görüntülerinden anlaşılacağı gibi her yer rengarenk ve kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış durumda. Doğal yapısı ve endemik bitki örtüsü ile Ardahan gerçekten Türkiye’nin en güzel illerinden birisi’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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