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Başkan Demir: “Hem bal festivalimizi yapacağız, hem de yeni otogarımızı açacağız”

İHA

Başkan Demir: “Hem bal festivalimizi yapacağız, hem de yeni otogarımızı açacağız”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla makamında bir araya geldi. Ardahan kültür ve bal festivaline ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Demir, 567 Ağustos tarihlerinde festivalin yapılacağı ve yeni, modern şehirlerarası otobüs terminalinin açılacağı müjdesini vererek, belediye olarak tüm hazırlıkların süratle yapıldığını kaydetti.
“56 ve 7 Ağustos’taki festivalimize herkesi bekliyoruz”
Koronavirüs salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivaline dair son durum hakkında ilde görev yapan yerel gazete ve ajans muhabirlerine konuşan Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivalimizi 56 ve 7 Ağustos tarihlerinde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde yapacağız. Son 2 senedir festivalimiz, bildiğiniz gibi pandemi koşullarından dolayı yapılamadı. Ardahan balı, dünyada en çalışkan dört arı ırkından biri olan, dili en uzun ve çalışkan, üretken bir yapıya sahip olan Kafkas arı ırkından elde edilen baldır. Ancak bakıldığında değerinin tam da anlaşılmış olmadığını görüyoruz. Ardahan, coğrafyası itibariyle binin üzerinde endemik bitkiye sahip bir bölgedir, karın altında uzun süre kalarak dinlenmiş olan toprağımızdan kaynaklı olarak da çiçek floramızdaki nektar organik ve de yüksek kalitededir. 2 bin metrede üretilen ballarımız var, bu her yerde olmayan, çok önemli bir özelliğimizdir. Yaptığımız uzun süreli çalışmalarımızda da açıkça gördüğümüz gibi Şavşat bölgesinin bir kısmı ile Ardahan’ımızın tamamı gen merkezi olarak korumaya alınmıştır. Bu bağlamda bizler basını olarak, siyasetçisi olarak, sanatçısı, bilim insanları ve Ardahan severler olarak balımızın kıymetini akademik veriler ışığında tüm dünyaya ve ülkemize iyi bir şekilde anlatmalıyız. Önümüzdeki yıllardan itibaren dünyanın sayılı bal otoriterlerini, operatörlerini, uzmanlarını festivallerimize getirerek onların bilgileri ve yayacakları sinerjiyle balımızın gerçek değerini ortaya koyabilelim. Festivalimize katkı koyan herkesi, siz değerli basın mensuplarını, teşrif edecek tüm yurttaşlarımızı ve dünyanın her yerine yayılmış hemşehrilerimizi 567 Ağustos tarihlerindeki Ardahan bal festivalimize bekliyor, hepinize saygılarımı sunarak emeği geçen tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca son olarak şunu belirtmeliyim ki; Ardahan’daki herkesin hayallerini süsleyen ve şehrimizin gelecek 50 yılına hizmet edecek olan çok yüksek kalitede bir otogar inşa ettik. Terminalimizin teknik ve proje desteğini sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum, sağ olsun bizleri kırmadı, kendisinin de aramızda bulunmasıyla birlikte festivalimizin son günü yani 7 Ağustos Pazar günü saat 14.00’de modern terminalimizin açılışını yapacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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