Ulusal Kültür ve Bal Festivali tarihi Ardahan Kalesi'nde yapılacak

Korona virüs salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali, ormanlara giriş yasağı nedeniyle Milli Egemenlik Parkı ile tarihi Ardahan Kalesi'nde yapılacak.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir yaptığı açıklamada, “Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivalimizi 56 ve 7 Ağustos tarihlerinde yapacağız. Son 2 senedir festivalimiz bildiğiniz gibi pandemi koşullarından dolayı yapılamadı. Ardahan balı, dünyada en çalışkan dört arı ırkından biri olan, dili en uzun ve çalışkan, üretken bir yapıya sahip olan Kafkas arı ırkından elde edilen baldır. Ancak bakıldığında değerinin tam da anlaşılmış olmadığını görüyoruz. Ardahan, coğrafyası itibarıyla binin üzerinde endemik bitkiye sahip bir bölgedir. Karın altında uzun süre kalarak dinlenmiş olan toprağımızdan kaynaklı olarak da çiçek floramızdaki nektar organik ve de yüksek kalitededir. 2 bin metrede üretilen bal var, bu her yerde olmayan çok önemli bir özelliğimizdir’’ dedi.

Başkan Demir, Ardahan balının kıymetini akademik veriler ışığında tüm dünyaya ve ülkeye iyi bir şekilde anlatmayı amaçladıklarını söyleyerek, ''Yaptığımız uzun süreli çalışmalarımızda da açıkça gördüğümüz gibi Şavşat bölgesinin bir kısmı ile Ardahan’ımızın tamamı gen merkezi olarak korumaya alınmıştır. Bu bağlamda bizler basını olarak, siyasetçisi olarak, sanatçısı, bilim adamları ve Ardahan severler olarak balımızın kıymetini akademik veriler ışığında tüm dünyaya ve ülkemize iyi bir şekilde anlatmalıyız. Önümüzdeki yıllardan itibaren dünyanın sayılı bal otoriterlerini, operatörlerini, uzmanlarını festivallerimize getirerek onların bilgileri ve yayacakları sinerjiyle balımızın gerçek değerini ortaya koyabilelim. Festivalimize katkı koyan herkesi, siz değerli basın mensuplarını, teşrif edecek tüm yurttaşlarımızı ve dünyanın her yerine yayılmış hemşehrilerimizi 567 Ağustos tarihlerindeki Ardahan bal festivalimize bekliyor, hepinize saygılarımı sunarak emeği geçen tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca son olarak şunu belirtmeliyim ki Ardahan’daki herkesin hayallerini süsleyen ve şehrimizin gelecek 50 yılına hizmet edecek olan çok yüksek kalitede bir otogar inşa ettik. Terminalimizin teknik ve proje desteğini sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum, sağ olsun bizleri kırmadı, kendisinin de aramızda bulunmasıyla birlikte festivalimizin son günü yani 7 Ağustos Pazar günü saat 14.00’de modern terminalimizin açılışını yapacağız'' dedi.

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