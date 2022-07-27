Yuvada ayağına ip dolanan leylek, ekiplerce kurtarıldı

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Ardahan'da Leylek yuvasında ayağına ip dolanan Leylek Aras Edaş ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan Merkeze bağlı Dedegül köyünde leyleklerin ayağına, yuva yaptıkları direğin üzerinde ip dolandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) ekipleri ulaştı. Ekipler, leyleği dolandığı ipten kurtarmak için vinç yardımıyla yuvaya çıktı. Ekipler kısa sürede leyleği dolandığı ipten kurtardı.

Aras EDAŞ ekip sorumlusu Şahin Pombe, ihbarı alır almaz bölgeye gittiklerini söyleyerek, leyleği ipten kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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