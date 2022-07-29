Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak Ilgar Tüneli’nde çalışmalar hızlandı

İHA

Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak Ilgar Tüneli’nde çalışmalar hızlandı

Ardahan'da yapımına 2017 yılında başlanan 4 bin 957 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Ilgar Tüneli'nin bitimiyle, Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olan Posof Türkgözü Sınır Kapısı çok daha güvenli ve önemli bir uluslararası ulaşım ve taşımacılık hizmetinin geçiş noktası olacak’’ dedi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof ilçesi Ilgar Dağı geçidinde yapılan “Ilgar Tüneli” inşaatında incelemelerde bulundu. Kars Karayolları Bölge Müdürü Behçet Eren, Damal İlçe Kaymakamı Burak Keser ve diğer yetkililer ile birlikte tünelin yapıldığı alana giden Vali Öner, tünelin giriş noktasında ve tünel içerisinde incelemelerde bulundu. Tünel başlangıç alanı ve tünel içerisini gezen Vali Öner, Bölge Müdürü Behçet Eren ve inşaatı yapan firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ilgar Tüneli’nin Ardahan ve ülke açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Vali Öner, “Devletimizin her alanda yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün de Karayolları Bölge Müdürümüz, İlçe Kaymakamımız ve yine karayolları bölge müdürlüğünden diğer yetkili arkadaşlarla birlikte yapımı devam eden "Ilgar Tüneli” inşaatında incelemelerde bulunduk. Ilgar Tüneli bittiğinde 4,957 metre uzunluğunda olacak, şu an yaklaşık 450 metrelerde çalışmalar devam ediyor. Toprak yapısı nedeniyle zor bir tünel, dolayısıyla çok hızlı çalışılamıyor. Ama şu an heyetimizle birlikte aktif olarak devam eden çalışmaları yerinde gözlemledik, alandaki arkadaşlar çalışmaları iyi bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah bu çalışma tamamlandığında ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz oldukça önemli bir tünele sahip olacak. Bu tünelle birlikte hem Posof ilçemiz güvenli bir ulaşıma kavuşacak hem de ülkemizin ve ilimizin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olan Posof Türkgözü Sınır Kapısı çok daha güvenli ve önemli bir uluslararası ulaşım ve taşımacılık hizmetinin geçiş noktası olacak. Dolayısıyla heyecanla bu çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.
İncelemelerin ardından inşaat alanında çalışanlarla bir süre sohbet eden Vali Öner, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Öner, daha sonra inşaat firmasına ait şantiye alanında karayolları ve firma yetkilileri tarafından tünel inşaatının genel durumu ile ilgili brifing aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Eren için kampanya başlattılar
YEREL HABERLER Mehmet Eren için kampanya başlattılar
Yaz Kuran kursu öğrencilerine piknik ziyafeti
YEREL HABERLER Yaz Kuran kursu öğrencilerine piknik ziyafeti
Yuvada ayağına ip dolanan leylek, ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Yuvada ayağına ip dolanan leylek, ekiplerce ...
Ulusal Kültür ve Bal Festivali tarihi Ardahan Kalesi'nde yapılacak
YEREL HABERLER Ulusal Kültür ve Bal Festivali tarihi Ardahan ...
Başkan Demir: “Hem bal festivalimizi yapacağız, hem de yeni otogarımızı açacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hem bal festivalimizi yapacağız, hem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.