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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’a 187.6 milyon liralık yatırım

İHA

Ardahan’a 187.6 milyon liralık yatırım

Müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunma adına faaliyetlerine aralıksız devam eden Aras Elektrik, Ardahan’da 2022 yılı içesindeki planlanan projelerin de tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar toplam 187.6 Milyon TL yatırım harcamasına ulaşmış olacak.
Sorumluluk bölgesindeki illerden biri olan Ardahan’daki yatırımlarını sürdüren Aras Elektrik, bu bağlamda planlanan projelerini bir bir hayata geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Özelleşme sonrası dönemde (20132021 yılları arasında) Ardahan’da, planlanan yatırım miktarının da üzerine çıkılarak 9 yılda ilgili yıl parasal değerleriyle toplamda 126.4 Milyon TL’yi aşan yatırım harcaması yapıldı. Dikkat çeken bu yatırıma 2022 yılı içerisindeki tamamlanacak olan projelerle en büyük bütçenin yine altyapı çalışmalarına ayrıldığı projelerde Aras Elektrik, 2022 yılı sonuna kadar 187.6 Milyon TL’lik yatırım yapmış olacak.
“221 projeyi hayata geçirdik”
Yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerle müşteri memnuniyetinde iyi bir noktada olduklarını belirten Ardahan İl Koordinatörlüğü Yatırımlar ve Tesis Başmühendisi Mustafa Bozyel: “Devir sonrası dönemden 2021 yılına kadar olan 9 yıllık dönemde 185 projeyi hayata geçirdik. 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde planlanan şebeke yenilenmesi, aydınlatma, trafo tesis çalışmalarımızla da bu yıl sonuna kadar proje sayısını toplamda 221’e çıkartmış olacağız. Ayrıca bakım çalışmalarının da yapıldığı ekipman ve şebeke unsurlarını da büyük oranda iyileştirdik.” ifadelerini kullandı.
73 km’lik hat yeraltına alınacak
Enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılanabilmesi, kalitesinin yükseltilmesi, olumsuz hava koşullarından kaynaklı muhtemel arıza ve kesintilerin önüne geçilmesi için yatırım planı çerçevesinde 57 km’lik havai hat yer altına alındı. 2022 yılı için de 16 km hattın planlaması yapıldı. Böylece bu yıl sonu itibariyle toplamda 73 km’lik hat tamamlanarak yeraltına alınmış olacak.
Müşteri memnuniyetinde Ardahan İlk 5’te
Doğuda çetin kış şartlarının geçtiği bir bölgede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini dile getiren Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar: "Kesintisiz enerjinin sağlanması adına 2022 yılı için planladığımız 61.2 Milyon TL bütçe ile 36 adet projemiz bulunuyor. Bu bağlamda yılsonu itibariyle 221 adet projeyi hayata geçirmiş olacağız. Yatırımlarda önceliği şehir, köy ve kırsal şebekelerinin yenilenmesi, kapasite artışı, can ve mal güvenliği riski oluşturabilecek hatların deplase edilmesi, ek aydınlatma şebekeleri yapımı, trafo binalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantı hatlarının yapılması vb. çalışmalarına veriyoruz. Özellikle muhtemel arıza ve kesintilerin önüne geçmek için planladığımız havai hatların yer altına alınması çalışmalarını yerel yönetimle koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Çalışma bittiğinde yaklaşık 73 km’lik hat yer altına alınmış olacak.” dedi.
Müşteri memnuniyetinde Ardahan’ın büyük bir başarı gösterdiğini belirten Akpınar: “Bu yıl Mart ayında TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında memnuniyeti en yüksek 5 il içerisinde Ardahan ilimiz yer alıyor. Memnuniyet odaklı çalışmalarımızın karşılığını aldığımız ilk 5 il içerisinde hizmet bölgemizdeki diğer 3 ilin (Iğdır, Kars, Erzincan) de girme başarısı, Şirketimizin emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Müşteri memnuniyetinin artmasında saha operasyonlarında yaptığımız yatırımların önemi oldukça büyük. Bunun yanında hızlı ve kaliteli hizmete erişimin yolunun dijital altyapıdan ve interaktif kanallardan geçtiğini biliyor; 14 farklı iletişim kanalımız ile 7/24 hizmet vererek her türlü talebe anında cevap veriyoruz. Bu da memnuniyet oranımızı artırıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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