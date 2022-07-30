Öğrenci bulmak için köyleri geziyorlar

Ardahan’ın Posof ilçesinde yılar öncesinde açılan Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeterli öğrenci bulunamıyor.
Okul Müdürü Şener Bilican ve okul aile birliği başkanı Tutan Çiftçi köyleri dolaşarak okula öğrenci bulmaya çalışıyorlar.
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesinin lise ve orta okul bölümleri için kalıcı yurtları da bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.