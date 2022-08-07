Ekrem İmamoğlu: Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekrem İmamoğlu: Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım

DHA

Ekrem İmamoğlu: Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. Bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" dedi.
Ardahan Belediyesi tarafından bu yıl 19´uncusu düzenlenen Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, kente geldi. Şehirler arası otobüs terminalinin açılış öncesi Ardahan Belediyesini ve kent merkezindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu ve Torun halk ile sohbet etti. Ardahan Kaptanpaşa Mahallelisi'nde çevre yolu mevkinde yaptırılan otobüs terminalinin açılışında konuşan İmamoğlu "Bugün burada anlıyorum ki Ardahan´ın çok önemli bir eksiğini giderme konusunda bir proje gerçekleştirdik. Geçmişte bu ile yakışmayan bir otogar gördüm. Ama umut ediyorum, hem ürün kalitesi hem tasarım kalitesi hem çevreye dönük duyarlılığıyla size Ardahan Belediye Başkanı ile birlikte sunduğumuz yeni otogarımızdan umarım hepiniz memnunsunuzdur. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin tek önceliği var, adaletin ve geleceğin en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurmasının elzem olduğunun farkında olan demokrasi kurallarının ve demokrasi geleneğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınması konusunda kararlı adımlar atan 6´lı masanın onun içinde bulunan değerli siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayış içerisinde olan diğer ve kuruluşlara siyasi partilere büyük görev düşüyor. Ben iddiayla söylüyorum. Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24 bu sürecin bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" diye konuştu.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece Ardahanımıza hizmet vermiyor. Türkiye´de 350´nin üzerinde belediyemize hizmet veriyor. Bizim belediye sayımız 250. Demek oluyor ki 100´de farklı siyasi partilerden olan belediyelere hizmet veriyor. Biz de ayrımcılık, gayrımcılık yok. Hep birlikte Türkiye´yiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ayrıştırmadan hizmet vereceğiz" dedi.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ise şunları kaydetti:
"İlimizde herkesin hayallerini süsleyen ve şehrimizin gelecek 50 yılına hizmet edecek olan çok yüksek kalitede bir otogar inşa ettik. Terminalimizin teknik ve proje desteğini sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu´na çok teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından şehirler arası otobüs terminalinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası, protokol ve davetliler terminali gezdi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-08-07 16:49:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'ın tescilli çiçek balı festivalde tanıtıldı
YEREL HABERLER Ardahan'ın tescilli çiçek balı festivalde tanıtıldı
Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi tanıtıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da hizmete giren çocuk görüşme merkezi ...
Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi
YEREL HABERLER Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim ...
Ardahan "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı
YEREL HABERLER Ardahan "19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.