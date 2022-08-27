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Yiğit ve Ömür ismi verilen pelikanlar Çıldır Gölü'nü mekan tuttu

DHA

Yiğit ve Ömür ismi verilen pelikanlar Çıldır Gölü'nü mekan tuttu


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde balık restoranı işleten Kurtuluş Kılıç, Akçakale Adası'nda yaralı bulduğu 2 yavru pelikana sahip çıktı. Kılıç´ın Yiğit ve Ömür ismini verdiği, tedavisinin ardından doğal ortamına bıraktığı pelikanlar, Çıldır Gölü kıyısını mesken tuttu.
Haziran ayında Çıldır Gölü'nde teknesiyle geziye çıkan restoran işletmecisi Kurtuluş Kılıç, Akçakale Adası'nda yaralı 2 pelikan yavrusu buldu. Kılıç, annelerinin terk ettiği pelikanları alıp iş yerine getirdi, kanatlarındaki yaraları sarıp tedavi etti. Kılıç, Yiğit ve Ömür isimlerini verdiği pelikanları tedavilerinin ardından doğal hayatlarına bıraktı. Ancak bölgeyi terk etmeyen pelikanlar, Çıldır Gölü kıyısını mesken tuttu. Gölü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elleriyle beslediği pelikanlar, bölgenin maskotu haline geldi.
Pelikanları sahiplenen Kurtuluş Kılıç, "Yavruyken yaralı ve aç bir şekilde bulup getirdiğimiz pelikanların bakımını üstlendik. Elimizle beslediğimiz kuşlar bizi terk etmeyerek adeta iş yerimizin ve Çıldır Gölü'nün maskotu oldu. Gün boyu kendilerini balıklarla besliyoruz. Onlar da bize vefa göstererek başka bir yere gitmiyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Deniz BAŞLI
2022-08-27 10:20:17

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