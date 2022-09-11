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Rahvan atları kıyasıya yarıştı

DHA

Rahvan atları kıyasıya yarıştı


Deniz BAŞLI / ARDAHAN,(DHA)Ardahan'da düzenlenen 'Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 8'inci ve 6'ncı Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası' gerçekleştirildi. Yarışmaları izleyen at sevdalıları büyük bir heyecan yaşadı.
Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 8'inci ve 6'ncı Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası; Ardahan Valiliği, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla, Sulakyurt köyündeki at yarışları sahasında yapıldı. Güneşli bir havada yapılan ve vatandaşların heyecanla izlediği yarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışları Vali Hüseyin Öner, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda yarışsever izledi. Şampiyonada üçlü tay kategorisinde Murat Haki, dörtlü tay kategorisinde Ali Çalık, Küçük orta kategorisinde Şahin Haki, büyük orta kategorisinde Ömer Cengiz, başaltında Ali Çalık, baş ve deste kategorisinde ise Murat Arabul birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.
VALİ HÜSEYİN ÖNER: ÜLKEMİZİN BİRÇOK BÖLGESİNDE RAHVAN AT YARIŞLARI YAPILIYOR
Atçılığın ata sporu olduğuna dikkat çeken Vali Hüseyin Öner, "Rahvan atları, Orta Asya´dan Türklerle birlikte Anadolu´ya gelen bir değerimizdir. At, tarih boyunca atalarımızın pusulası, yoldaşı olmuştur. Milli ve manevi yönden bizim için önemli bir geleneğimizdir, Ata sporumuzdur. Geleneksel Spor Dallarına son yıllarda ciddi bir yönelme söz konusudur. Bu yönelme ile birlikte ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, birçok yöresinde geleneksel bir branş olarak Rahvan At yarışları yapılmakta, kulüplerimizin emekleri ve belediyelerin, kurumların ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun katkıları ile bu değerimiz yaşatılmaktadır. Milli benliğimizin, kimliğimizin devamı ve korunması ve güçlenmesi için bizi biz yapan değerleri yaşamamız ve yaşatmamız gerekmektedir. Bu önemli duruşa katkı sağlayan At Severleri Camiasına gönülden teşekkür ediyorum.  Organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kuruluşlarına, Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübüne, Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, yarışların kazasız belasız geçmesini diliyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLİ
2022-09-11 15:45:04

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