Posof'ta Arsiyan Dağı'na kar yağdı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

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Alper TURGUT/POSOF(Ardahan),(DHA)ARDAHAN´ın Posof ile Artvin'in Şavşat ilçeleri arasındaki Arsiyan Dağı´nın zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

Posof'ta dün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı, beyaza büründü. Posof'ta yaşayan Orhan Önalan, "Kış erken geldi, dağlara kar düştü. Allah kolaylıklar versin. İnşallah kışımız kolay geçer. Kış telaşı ve yakacak derdimiz başladı. Ama ne odun aldık ne kömür" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Posof Alper TURGUT

2022-09-25 09:47:50



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