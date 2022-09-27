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AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan Göle'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Ardahan

2022-09-27 17:17:51



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