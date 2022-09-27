Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem



Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Bölgede paniğe neden olan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2022-09-27 17:43:27



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