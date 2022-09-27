Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, Göle merkez ile Esenyayla ve Yağmuroğlu köylerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Bölgede paniğe neden olan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-09-27 17:43:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.