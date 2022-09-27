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Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)

DHA

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)


ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında çatlaklar oluşurken, yakın köylerdeki bazı evlerin duvarı, bir köyün ise minaresi yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremde ilk belirlemelere göre bir kişinin başına taş düşmesi sonucu hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, depremin ardından 15 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam ettiği köylerde incelemede bulunan Vali Hüseyin Öner, bazı konutlarda sıva çatlağı ve duvar çatlağı olduğunu, gelen her ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4, en küçüğü 2.2 olmak üzere toplam 15 artçı sarsıntı yaşandı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki 5 büyüklüğündeki deprem ise Erzurum ve Kars'ta da hissedildi. Deprem paniğe neden olurken, gelen ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı, ilçedeki birçok ev ve iş yerinin duvarında çatlaklar oluştu. Küçük Altunbulak köyünde ise birkaç evin duvarı yıkıldı. Deprem sonrası AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
BİR KÖYÜN MİNARESİ YIKIL
Köyleri gezen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Bugün 17.08 sularında merkez üssü Göle ilçemizin Bal Çeşme köyü olan bir deprem yaşadık. Depremin hemen ardından köylerde inceleme başlattık. Küçük Altunbulak köyünde taş düşmesi sonucu omuzundan yaralanmış. Çullu köyü minaresi yıkılmış, yine aynı köyümüzde bir ağılın çökmesi sonucu küçükbaş hayvan telef olmuş. Çalışmalarımız devam ediyor. Yarın tüm detaylar ortaya çıkacaktır. Evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Onların konaklamalarını sağlayacağız. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Devlet tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi. 
'VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEREKENİ YAPIYORUZ'
Depremin merkez üssü olan Göle İlçe Belediye Başkanı İlhan Gültekin ise "Hamdolsun şu ana kadar yıkılan binamız, can kaybımız yok. Yalnız bazı binalarda, evlerde ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. AFAD, Valilik, Belediyeler olarak tedbirimizi aldık, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekeni yapıyoruz. Dediğim gibi sevindiren tek tarafı can kaybının bir yıkıntının olmaması. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir şey yok. Köylerimizden aldığımız bilgiler de bu doğrultuda, takip etmeye devam ediyoruz. Ekip olarak iş başındayız. Vatandaşlarımızın özellikle hasar gören binalara girmemeleri konusunda hassas davranmaları gerektiğinin anonsunu yapıyoruz. Vatandaşımızda haklı olarak bir tedirginlik var. Çünkü yıllardır Göle'de herhangi böyle deprem yaşanmamıştı" diye konuştu.
'KARS'TAKİ İHBARLAR DA DEĞERLENDİRİLİYOR'
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz de "Merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun. İlgili birimlerimiz, şehrimizde tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Meydana gelen ve Kars'ta da hissedilen deprem sonrası ilimizden yapılan ihbarlar değerlendirilmekte ve tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.
'DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ BÖLGELER TARANIYOR'
Göle'de meydana gelen depremle ilgili Erzurum Valiliği de açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Erzurum´da da hissedilen deprem sonrası ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 17.08 sularında AFAD verilerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası, ekiplerimiz depremin hissedildiği bölgelerimize intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır."
3 ARAÇ VE14 PERSONEL GÖNDERİLDİ
Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem meydana gele Göle´ye yardım için ekip gönderdi. Büyükşehir Belediyesi´nden yapılan açıklamada, "Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem sonrası komşumuz için hemen harekete geçtik. Toplam 3 araç ve 14 personelle yardım için yola çıktık. Geçmiş olsun Ardahan... Daima yanınızdayız" denildi. (DHA)Deniz BAŞLI/ Poyraz DURAK / GÖLE (Ardahan), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Deniz BAŞLIPoyraz DURAK
2022-09-27 20:35:26

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