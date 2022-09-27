Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (4)



VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI

Ardahan´ın Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, can kaybının yaşanmadığı ancak çok sayıda kargir binanın hasar gördüğü bildirildi. Deprem bölgesinde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"İlimize bağlı Göle ilçemizde bugün Saat 17.08 itibariyle merkez üssü Balçeşme köyünde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre; ilçeye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilenmiştir. Depremin ardından AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ve ilgili tüm birimlerimiz ivedilikle deprem bölgesine yönlendirilmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Hasar tespit çalışmaları başlatılmakla birlikte, depremden etkilenen köylerimizde ahşap kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı kargir binalarda kısmi yıkılmalar ve yine bu köylerimizde ahırların bir kısmında yıkılma ve hasar görme söz konusu olup, Çullu köyü camisinin minaresi yıkılmış, camide ağır hasar meydana gelmiştir. İlk tespitlerimize göre Çullu köyünde de 4 adet buzağı telef olmuştur. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile kamu görevlilerimiz deprem bölgesinde görev başında olup, hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir."Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ GÖLE (Ardahan)(DHA)- FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2022-09-27 23:13:18



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