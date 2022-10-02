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Bakan Soylu'dan, Ardahan'da depremden etkilenen köylerde inceleme

DHA

Bakan Soylu'dan, Ardahan'da depremden etkilenen köylerde inceleme


Dinçer AKTEMUR / GÖLE (Ardahan),(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ardahan'ın Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Soylu, "6 köyde yaklaşık 102 evde hasar var. Bunların 77'sinde oturuluyor, geri kalanında oturulmuyor. Bütün hasar tespitleri yapıldı" dedi..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Eylül günü saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde depremden etkilenen Göle ilçesine bağlı köyleri gezdi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte önce Balçeşme köyüne giden Bakan Soylu, burada kurulan koordinasyon çadırında Vali Hüseyin Öner ve ilgili kurum müdürlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Toplantı sonrası Esenyayla köyüne giden Bakan Soylu, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Burada yaptığı konuşmada, köyde incelemelerde bulunduklarını, genel bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Soylu, şunları söyledi:
"6 köyde yaklaşık 102 evde hasar var. Bunların 77'sinde oturuluyor, geri kalanında oturulmuyor. Bütün hasar tespitleri yapıldı. Allah'a çok şükür can kaybı yok, yaralanma yok. Aslında oturulup ta çöken bir ev de yok. Biz şimdi gücümüz yettiğince şu ana kadar 455 çadır dağıtıldı, birçoğu da kuruldu. Battaniyeleri geldi. Ağır hasarlı evlere konteyner getiriyoruz. 85 ahır yıkıldı ama 40 küsurunda hayvan vardı. Onlara da hayvan çadırı getiriyoruz, altlarına beton dökeceğiz. Elimizden gelen herşeyi gücümüz yettiğince yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda ağır hasarlı ve hasarlı olanlara 8 bin lira ilk etapta yardım yaptık. Sonrasına bakacağız. Ağır hasarlıları evleri yıkacağız: İnşallah her birinize ağır hasarlı olanlara da çok güzel evler Çevre, Şehircilk ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yapıp çıkacağız,"
Köylülerin taleplerini dinleyen Soylu, gençlerin spor salonu isteklerini de yerine getireceklerini bildirdi. Bakan Soylu, bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Dinçer AKTEMUR
2022-10-02 14:32:50

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