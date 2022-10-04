Ardahan'da deprem sonrası konteynerler hazırlanıyor



Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, 27 Eylül'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar görenler için konteyner kurulumuna başlandı. Vali Hüseyin Öner, evleri ağır hasar görenler için 73 konteyner hazırlandığını söyledi.

Ardahan Valisi Öner, Balçeşme köyündeki koordinasyon merkezinde kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Göle ilçesinde, 27 Eylül günü saat 17.08'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde etkilenen köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öner, Koyunlu köyünde ilk kurulan konteyneri inceledi. Bölge halkıyla da görüşen Vali Öner, 73 ağır hasarlı ev için 73 konteynerin kurulacağını kaydetti.

Konteynerlerden 30'unun geldiğini belirten Vali Öner, "İlk konteynerimizi Koyunlu köyünde kurduk. Yakın zamanda inşallah enerji, su, benzeri hizmetleri yapıldıktan sonra vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Hızlı bir şekilde AFAD Başkanlığı'nın sağladığı imkanlar, ilgili kurum kuruluşların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan iaşe, ibate (yedirip içirme, barındırma) hizmetleriyle ilgili Kızılay, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kuru gıda yardımlarıyla vatandaşlarımızın gündelik ihtiyaçlarını gidermenin gayretindeyiz. Dün akşam itibarıyla 571 çadır kurulmuştu. Bugün 70 çadır kurulumunu tamamlayacağız. Böylelikle ilimizde kurulması gereken çadırların tamamını kurmuş olacağız" diye konuştu.

Deprem nedeniyle 48 kişinin ahırının ağır hasarlı olduğunu da belirten Vali Öner, 35 noktada kurulacak hayvan çadırlarının altyapısını kilit parke taşla kaplayıp, kurulumunu gerçekleştireceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Dinçer AKTEMUR

2022-10-04 15:40:07



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