25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da yatılı olarak eğitim gören 25 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kente merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gören bazı öğrencilerde dün akşam yemeğinin ardından ishal, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetler görülmeye başlandı. Okul yönetiminin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 öğrenci, tedavi altına alındı.

Öğrencileri hastanede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Öğrencilerden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğerlerinin de genel durumları iyi. Besin zehirlenmesi diye düşünüyoruz. Tahlillerle durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şu an iyi" dedi.

Öğrencilerin akşam yemeğinde tavuk yedikleri bildirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2022-10-27 14:47:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.