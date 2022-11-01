Posof'a mevsimin ilk karı düştü



Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı düştü; 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım durma noktasına geldi.

Posof'ta etkili olan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. İlçe merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Türkgözü kara yolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde de kar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Ekipler, yolu açık tutmak için çalışma başlattı. Sezer Yıldız, "Kış erken geldi. Bu aylarda merkeze kar yağmazdı. Araçların kışlık lastiklerini bile değiştiremedik. Kar çilesi yine başladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Posof Alper TURGUT

2022-11-01 09:52:56



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