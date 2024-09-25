"Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" tanıtıldı

Ardahan'ın "Hayvancılık Eylem Planı", Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Fatih Cineviz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

"Hayvancılık Eylem Planı" sunumunun ardından konuşan Vali Hayrettin Çiçek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ilin ve ülke pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Çiçek, bu eylem planı ile gıda, tarım ve hayvancılık alanında üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak Ardahan'ı bölgesinde örnek bir il yapma gayretinde olduklarını ifade etti.

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Gelişen, değişen dünyada teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal ve hayvansal üretimde de gelişmeler yaşandığını kaydeden Vali Çiçek, şunları söyledi:

"Dünya nüfusu hızla artarken tarımsal faaliyet yapılan alanlar sabit kalmaktadır. Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfusu beslemenin yolu tarımsal alanların en doğru şekilde kullanılmasına bağlı olarak hayvansal üretim potansiyelimizin artırılmasıdır.