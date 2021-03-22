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Ardahan İl Ambulans Servisi Başhekimi Zihni Çağin'den "salgınla mücadele tek taraflı olmuyor" uyarısı

Ardahan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Zihni Çağin, enerjilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ayırdıklarını belirterek, salgınla "herkesin aynı kararlılıkla mücadelesiyle baş edilebileceğini" söyledi.

Ardahan İl Ambulans Servisi Başhekimi Zihni Çağin'den
AA

Zihni Çağin, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele sürecinde 2 yakınını kaybetmesine rağmen sağlık çalışanları olarak salgınla mücadelede taviz vermediklerini söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen salgının bir an önce bitmesi için çabaladıklarını anlatan Çağin, yakınlarını Kovid-19'la mücadelede kaybeden bir doktor olarak, aynı azim ve kararlılıkla görevinin başında olduğunu aktardı.

Çağin, sağlıkçılar olarak özveriyle çalıştıklarını dile getirerek, "Bizde, işi şansa bırakmak, göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu acıları toplum ve sağlıkçılar olarak çekiyoruz ama ona rağmen aynı kararlılıkla işimizin başındayız. Başka türlü zaten bir mücadeleden bahsedilemez." diye konuştu.

Tüm çaba, gayret ve özveriye rağmen sağlıkçılar olarak bir yere kadar gidebildiklerini vurgulayan Çağin, asıl desteği vatandaştan almak istediklerini dile getirdi.

Çağin, vatandaşların kurallara uyma konusunda üzerine düşeni yapmadığında üzüldüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkçılar olarak enerjimizi salgınla mücadeleye ayırıyoruz. Ancak bu mücadelede tek kaldığınızda bir anlamı olmuyor. Bizler şuna inanıyoruz: Salgınla çok iyi derecede baş edilebilir ancak bu, topyekun, yani herkesin aynı kararlılıkla mücadelesiyle mümkün. Sağlıkçısından, vatandaşına kadar herkes bu bilinçte olmalı, tek taraflı mücadele olmuyor. Hastaların böyle dertlerden muzdarip olmalarını engellemek adına çalışmak ve özveride bulunmak zorundayız. Biz mücadele ederken, başkaları etmediğinde hepimiz üzülüyoruz."

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