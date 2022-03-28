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ARDAHAN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:17 05:45 12:18 15:52 18:41 20:03 2 03.04.2022 Pazar 04:15 05:43 12:18 15:52 18:42 20:05 3 04.04.2022 Pazartesi 04:13 05:41 12:17 15:53 18:43 20:06 4 05.04.2022 Salı 04:11 05:40 12:17 15:53 18:45 20:07 5 06.04.2022 Çarşamba 04:09 05:38 12:17 15:54 18:46 20:09 6 07.04.2022 Perşembe 04:07 05:36 12:16 15:54 18:47 20:10 7 08.04.2022 Cuma 04:05 05:35 12:16 15:54 18:48 20:11 8 09.04.2022 Cumartesi 04:03 05:33 12:16 15:55 18:49 20:13 9 10.04.2022 Pazar 04:01 05:31 12:16 15:55 18:50 20:14 10 11.04.2022 Pazartesi 03:59 05:30 12:15 15:55 18:51 20:15 11 12.04.2022 Salı 03:58 05:28 12:15 15:56 18:52 20:17 12 13.04.2022 Çarşamba 03:56 05:27 12:15 15:56 18:53 20:18 13 14.04.2022 Perşembe 03:54 05:25 12:15 15:57 18:54 20:19 14 15.04.2022 Cuma 03:52 05:24 12:14 15:57 18:55 20:21 15 16.04.2022 Cumartesi 03:50 05:22 12:14 15:57 18:56 20:22 16 17.04.2022 Pazar 03:48 05:20 12:14 15:58 18:57 20:24 17 18.04.2022 Pazartesi 03:46 05:19 12:14 15:58 18:58 20:25 18 19.04.2022 Salı 03:44 05:17 12:13 15:58 18:59 20:27 19 20.04.2022 Çarşamba 03:42 05:16 12:13 15:59 19:01 20:28 20 21.04.2022 Perşembe 03:40 05:14 12:13 15:59 19:02 20:29 21 22.04.2022 Cuma 03:38 05:13 12:13 15:59 19:03 20:31 22 23.04.2022 Cumartesi 03:36 05:12 12:13 15:59 19:04 20:32 23 24.04.2022 Pazar 03:35 05:10 12:12 16:00 19:05 20:34 24 25.04.2022 Pazartesi 03:33 05:09 12:12 16:00 19:06 20:35 25 26.04.2022 Salı 03:31 05:07 12:12 16:00 19:07 20:37 26 27.04.2022 Çarşamba 03:29 05:06 12:12 16:01 19:08 20:38
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:27 05:05 12:12 16:01 19:09 20:40 28 29.04.2022 Cuma 03:25 05:03 12:12 16:01 19:10 20:41 29 30.04.2022 Cumartesi 03:23 05:02 12:11 16:02 19:11 20:43 30 01.05.2022 Pazar 03:22 05:01 12:11 16:02 19:12 20:44
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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