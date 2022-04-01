Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Ardahan'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Ardahanlı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Ardahan iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 ARDAHAN RAMAZAN İMSAKİYESİ