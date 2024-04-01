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        Haberler Yaşam Ardahan'ın merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde mercek bulutları oluştu

        Ardahan'da mercek bulutları oluştu

        Ardahan'ın merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde mercek bulutları oluştu. Mercek bulutlarını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:36
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        Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü. Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.

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        Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

         

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        Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

         

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        Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

         

        #mercek bulutları
        #Ardahan
        #haberler
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