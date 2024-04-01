Ardahan'da mercek bulutları oluştu
Ardahan'ın merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde mercek bulutları oluştu. Mercek bulutlarını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı
Giriş: 01.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:36
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Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü. Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.
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Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.
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Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.