Ardahan-Kars kara yolu kamyonlara kapatıldı

Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Giriş: 14.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:01
Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi, Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kara yolunun Susuz-Hasköy arası, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, Çıldır-Arpaçay kara yolunu da ağır tonajlı araçlara kapattı.
Bu yollarda karla mücadele çalışması sürüyor.
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