Ardahan Valiliği'nden muhtarın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Damal ilçesinin Burmadere köyü muhtarı hakkında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damal ilçesinin Burmadere köyü muhtarı, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Birinci aza Malik Gürkan muhtar vekili olarak görevlendirilmiştir."