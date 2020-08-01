Ardahan Valisi Öner gazi ile şehit yakınlarının bayramını kutladı

AA

Vali Öner, Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir'i ziyaretinde, Ardahan'da ilk dini bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehit yakınları ve gazi ziyaretleri ile mutluluğunun daha da arttığını dile getiren Öner, "Devlet olarak her zaman için kapımız, gönlümüz size açıktır. Şehitlerimiz, hem ebedi hayatta, hem de milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şahadetlerini kabul etsin." dedi.

Göydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Valimizin ziyareti bizi gururlandırmıştır ve son derece mutlu kılmıştır. Allah bu devlete ve millete zeval vermesin." ifadelerini kulladı.