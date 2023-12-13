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        Haberler Yaşam Ardahan’da kara akbaba görüntülendi

        Ardahan’da kara akbaba görüntülendi

        Doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan kara akbaba, Ardahan'da leşle beslenirken görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:57
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        Ardahan'da kara akbaba görüntülendi
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        Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbaba, Ardahan kırsalında görüntülendi.

        Ardahan-Şavşat karayolu Sulakyurt köyü mevkiinde yol kenarında bulunan bir leş ile beslenirken görüntülenen Kara Akbaba uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden bulduğu leşi yerken görüntülendi.

        Kara akbaba daha sonra karla kaplı Ardahan ovasına doğru kanat çırparak uzaklaştı.

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        #kara akbaba
        #Ardahan
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