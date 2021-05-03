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Ardern: ‘‘Çin ile aramızdaki farklılıkları uzlaştırmamız çok zor.’’

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland kentinde düzenlenen Çin İş Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Çin ile arasında ‘‘katılmadığı, katılamayacağı ve katılmayacağı’’ unsurlar olduğunun altını çizdi.

Ardern: ‘‘Çin ile aramızdaki farklılıkları uzlaştırmamız çok zor.’’
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’den açıklama
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Reuters

Ardern, pazartesi günü düzenlenen zirvede yaptığı açıklamada, Çin’in dünyadaki rolü büyüdükçe ve değiştikçe ülkesi ve Çin arasındaki farkları uzlaştırmanın zor olduğunu söyledi.

Çin’in büyüyen gücü karşısında Avrupa ülkelerinin de aynı zorluğu yaşadığını bildiren Ardern, bu farklıkların tek başına ilişkileri tanımlamaya yeterli olmayacağına da dikkat çekti.

Ardern’in bu söylemi analizciler tarafından ‘‘dış politikada tarafsızlık ve hiçbir bloğa dahil olmayan anlayışın satılması’’ olarak yorumlarken Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Ardern’in uzun süredir Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD’nin oluşturduğu ‘‘Beş Göz’’ güvenlik istihbaratından huzursuz olduğunu da aktarmıştı.

Halihâzırda Yeni Zelanda’nın en büyük ticaret ortağı Çin hakkındaki bu açıklamanın, Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşananlarla ilişkili olduğu belirtildi. Bu bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin Ardern, daha çok konuşacağını vurguladı.

Etkinlikte söz olan Çinli taraf Wu Xi, Yeni Zelanda’nın bu sözlerine karşılık bunun Çin'in iç işleri olduğunu, Yeni Zelanda'yı bu konuda tarafsız ve objektif bakmaya davet etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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