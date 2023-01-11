Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.