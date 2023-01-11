Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu

ABONE OL
İHA
  • Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

    Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. İHA'nın haberine göre buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
  • Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

    Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekti. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi. Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile havadan görüntülendi. 
  • Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

    Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
  • Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

    Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 8, Erzurum’da 14, Ağrı ve Bayburt’ta 12, Ardahan’da 21, Kars’ta 15, Tunceli’de 4 derece olarak kaydedildi.
  • Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

    Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise; Palandöken Kayak Merkezi'nde 32, Konaklı Kayak Merkezi'nde 14 ve Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde 13 santimetre olarak ölçüldü.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.