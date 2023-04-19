Ramazan Bayramı'na artık çok kısa bir süre kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de borsanın durumu oldu. Konuyla ilgili olarak binlerce yatırımcı; arefe günü ve bayramda borsa açık mı yoksa kapalı mı aramaları yapıyor. İşte konuya dair ayrıntılar...