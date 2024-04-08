9 NİSAN 2024 SALI İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 20 dereceye kadar çıkacak ancak gün içerisinde genel sıcaklık 19 derecede seyredecek.

İzmir de aynı şekilde sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklık 24 dereceye kadar yükselecek.

Ankara ise bulutlu bir gün geçirecek. Güneş, bulutlar tarafından kapansa da sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.