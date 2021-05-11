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Arefe günü kargolar açık mı 2021? Bayramda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı? Sorusu gündemde. Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte Bayramda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu? Sorusunun cevabı...

Arefe günü kargolar açık mı 2021? Bayramda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusuna alacakları Kargolar arefe günü çalışıyor mu sorusunun yanıtına göre hareket edecek olan vatandaşlar, kargo firmalarının açıklamalarına odaklandı. Daha önceki bayram dönemlerinde farklı kararlar alan şirketler Ramazan Bayramı'nda tam kapanma nedeni ile farklı kararlar alabilecekler. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kargoların çalışma durumu hakkında bilgiler verildi. Peki, kargolar arefe günü açık mı, bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte, Ramazan Bayramı kargo çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."Peki, bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçtiğimiz yıllarda bayramlarda nasıl çalışmıştı? İşte, o bilgiler

Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.

MNG Kargo'nun açıklaması: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Aras Kargo açıklaması: Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.

Sürat Kargo: Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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