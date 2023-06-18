Hicri takvime göre tarihi belirlenen Kurban Bayramı tatili için artık nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı vatandaşlarla paylaştı. İşte, söz konusu tarihe sadece birkaç gün kala 2023 Kurban Bayramı tatili tarihleri ve arefe günü tatil mi sorusunun yanıtı...