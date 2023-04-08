Müslümanlar için Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen Arefe günü ile ilgili aramalar git gide artıyor. Konuyla ilgili olarak Arefe gününün tarihi, resmi tatil ve yarım gün olup olmadığına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...