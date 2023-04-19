Bu yıl 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayına veda ediliyor. 11 ayın sultanının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayacak. Ramazan ayının son günü olan Arefe günü tarihi, Dini Günler Takvimi ile belli oldu. İşte 2023 Arefe günü tarihi...