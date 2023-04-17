Resmi tatil günlerinden biri olan Ramazan Bayramı için sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı'nın arefe günü ise bu sene 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Bu noktada "20 Nisan arefe günü tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...