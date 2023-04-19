Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma itibarıyla başlayacak. Ramazan Bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşun resmi tatil olması AVM'lerin açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, alışveriş merkezleri bayramda çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...