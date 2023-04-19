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Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?

11 ayın sultanının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı heyecanını yaşayacak. Arefe günü ve bayramda para çekmek ya da göndermek isteyenler EFT - havale saati ve bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Resmi tatilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin bankaların kaça kadar açık olduğunu sorguluyor. İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma durumu ve saatleri detayları...

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  • Arefe günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda banka şubeleri açık mı ve yarım gün mü?

    Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelirken Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma günü itibarıyla başlıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. İşte Arefe günü ve bayramda bankaların çalışma durumu ve çalışma saatlerine ilişkin merak edilen detaylar...
  • Arefe günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda banka şubeleri açık mı ve yarım gün mü?

    20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Ramazan Bayramı öncesinde 20 Nisan Perşembe günü Arefe Günü idrak edilecek. Bayram günleri tam gün tatil olurken bayram arefeleri ise yarım gün tatil olarak değerlendiriliyor.
  • Arefe günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda banka şubeleri açık mı ve yarım gün mü?

    AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

    Resmi tatil olması nedeniyle Ramazan Bayramı günlerinde bankalar hizmet veremeyecek. 20 Nisan Arefe günü ise bankalar öğlene kadar hizmet verecek.

    Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir. 
  • Arefe günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda banka şubeleri açık mı ve yarım gün mü?

    EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

     

    20 Nisan Perşembe günü öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek, öğleden sonra yapılacak olan işlemler ise bayramdan sonraki ilk işlem gününde hesaba geçecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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