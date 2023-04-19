Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelirken Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma günü itibarıyla başlıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. İşte Arefe günü ve bayramda bankaların çalışma durumu ve çalışma saatlerine ilişkin merak edilen detaylar...