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Arefe günü ve bayramda metro, metrobüs, marmaray ve İETT ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala arefe günü ve bayramda toplu taşıma tarifesi gündeme geldi. 20 Nisan Perşembe arefe günü ile başlayan bayram 23 Nisan Pazar günü bitecek. Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda Marmaray, metro, otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak konusu olurken konuya ilişkin konu Remsi Gazete'de yayımlandı. İşte 2023 Arefe günü ve bayramda toplu taşıma tarifesine ilişkin Resmi Gazete kararı...

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  • Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüsleri bedava mı olacak?

    11 ayın sultanının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincine erişecek. Ramazan Bayramı'nda otobüs, İETT, metro, metrobüs ve marmaray  toplu taşıma ücreti merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte 2023 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin karar...
  • Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüsleri bedava mı olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI’NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu.
  • Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüsleri bedava mı olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA (OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS) ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?

    Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan saat 07.00’ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz olacak.
  • Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray ve İETT otobüsleri bedava mı olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

    21-23 Nisan Ramazan Bayramı günlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

     

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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