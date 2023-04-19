11 ayın sultanının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincine erişecek. Ramazan Bayramı'nda otobüs, İETT, metro, metrobüs ve marmaray toplu taşıma ücreti merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte 2023 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin karar...