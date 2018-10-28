Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Dış atışlardan sayılar üreten Türk Telekom karşısında Williams'la pota altından basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Landesberg'in hızlı hücumlarda kaydettiği sayılarla Türk Telekom, ilk çeyreği 22-20 önde bitirdi.
Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Kaya Peker'le pota altından sayılar üreten Türk Telekom, 16. dakikayı 27-26 üstün geçti. Dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açan ve 18. dakikada farkı çift hanelere (28-38) taşıyan konuk ekip, ilk yarıyı da 42-35 önde tamamladı.
İkinci yarıda boyalı alanı iyi savunan ve Eldridge'yle arka arya üç sayılık basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 25. dakikada eşitliği yakaladı: 50-50. Williams'ın pota altından kaydettiği sayıyla 28. dakikada yeniden öne (57-55) geçen ev sahibi ekip, final periyoduna da 60-57 üstün girdi.
Son çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ve 9-0'lık seri yakalayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 35. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 69-57. Çabuk toparlanan ve Campbell'in etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 38. dakikada farkı 2 sayıya (69-67) indirdi. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Williams'la serbest atışlardan, Eldridge ile de üç sayılık atışlardan basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahadan 80-77 galip ayrıldı.
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 80 - Türk Telekom: 77
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum
Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell 17, Landesberg 11, Gabriel 15, Stimac 4, Metin Türen, Ender Arslan 5, Kaya Peker 17, Polat Kaya
1. Periyot: 20-22
Devre: 35-42
3. Periyot: 60-57
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