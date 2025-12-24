ARF Bio Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25,71 açıklanan şirket, bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz büyüklüğü 916 milyon TL olarak açıklandı. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, ARF Bio Yenilenebilir Enerji talep toplama tarihleri, kişi başına düşen lot miktarı ve hisse fiyatını araştırmaya başladı. Peki, "ARF Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? ARF Bio kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?" İşte detaylar...