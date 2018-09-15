Argentinos Juniors - Boca Juniors maçı ne zaman?

Argentinos Juniors ve Boca Juniors, 16 Eylül 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Argentinos Juniors 5 puanla 13. sırada, Boca Juniors 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Argentinos Juniors, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Boca Juniors son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 540 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Argentinos Juniors kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Boca Juniors sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Argentinos Juniors son hafta oynanan Independiente maçında 2-1 yenildi.

Boca Juniors, Atletico Tigre karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Argentinos Juniors, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Boca Juniors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Boca Juniors, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ