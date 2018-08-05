Argentinos Juniors - Defensa y Justicia düellosu

Arjantin Kupa Son 16 Turu maçında Argentinos Juniors ile Defensa y Justicia, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:10. Argentinos Juniors son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Defensa y Justicia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 584 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Argentinos Juniors kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Defensa y Justicia sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Argentinos Juniors son hafta oynanan Talleres Cordoba maçında 2-0 yenildi.

Defensa y Justicia, Patronato karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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