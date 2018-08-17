Argentinos Juniors - Godoy Cruz karşılaşma önü

Argentinos Juniors ve Godoy Cruz, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:45. Argentinos Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Godoy Cruz, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Argentinos Juniors galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Godoy Cruz galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Argentinos Juniors önceki hafta Godoy Cruz mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Godoy Cruz ise Argentinos Juniors maçında 0-0 berabere kaldı.

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