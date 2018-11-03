Argentinos Juniors - Independiente maçı istatistikleri

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Argentinos Juniors, 04 Kasım 2018 Pazar günü Independiente takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Argentinos Juniors 6 puana sahip olarak 26. sırada yer alırken Independiente 13 puanda ve 12. sırada. Argentinos Juniors son 6 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Independiente, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 516. İddaa'da Argentinos Juniors kazanır 3.30, berabere biter 2.80, Independiente kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Argentinos Juniors önceki hafta Estudiantes mücadelesinde 2-1 kazandı.

Independiente ise San Martin San Juan karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Argentinos Juniors, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Independiente, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Independiente 9 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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