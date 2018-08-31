Argentinos Juniors - Lanus düellosu

Argentinos Juniors ve Lanus, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Argentinos Juniors 2 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Lanus 2 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Argentinos Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lanus, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Argentinos Juniors kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Lanus sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Argentinos Juniors son haftadaki Atletico Rafaela müsabasında 0-2 kazandı.

Lanus ise Huracan maçında 1-3 yenildi.

Argentinos Juniors, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Lanus, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lanus, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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