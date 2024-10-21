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        Haberler Gündem Arhavi'de 8 ev tahliye edildi! Heyelan riski

        Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyün zeminindeki kayma ve yarılmalar nedeniyle 8 evin sakinleri tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 20:23 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:23
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        Arhavi'de 8 ev tahliye edildi! Heyelan riski
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        Kentte iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Dereüstü köyü Aşağı Mahallesi'nde bazı bölgelerde kayma ve yarıklar meydana geldi.

        Köy halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, alanda yaptıkları incelemenin ardından 8 evin heyelan riski altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.

        Tahliyenin ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak alana girişleri yasakladı.

        Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil ilçelerinde iki gündür sağanak yağışın olduğunu hatırlattı.

        Köydeki evlerin risk nedeniyle boşaltıldığına işaret eden Vali Ergün, "Yağışlar nedeniyle Arhavi Dereüstü köyünde bir risk oluşturabilir endişesiyle 8 evi AFAD görevlilerimiz tahliye ettiler." dedi.

        Ergün, ayrıca kar yağışı nedeniyle Borçka'ya bağlı Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köy yollarının ulaşıma kapandığını, kara yolları ekiplerinin çalışmalara başladığını kaydetti.

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