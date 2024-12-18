Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arı kovanlarına bakarken uçurumdan düştü | Son dakika haberleri

        Arı kovanlarına bakarken uçurumdan düştü

        Hakkari'de 50 yaşındaki Piro Özek, arı kovanlarını kontrol ederken 300 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arı kovanlarına bakarken uçurumdan düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de arı kovanlarını kontrol etmeye giden Piro Özek (50) dengesini kaybedip, 300 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Özek'in cansız bedeni, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında meydana geldi. İddiaya göre, kent ormanında arı kovanlarını kontrol etmeye giden Piro Özek, eve dönmedi. Özek’in durumdan şüphelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

        5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucu Özek'in dengesini kaybederek 300 metrelik uçurumdan düşüp, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        REKLAM

        Özek'in cansız bedeni, ekiplerin yaptığı 5 saatlik çalışma sonucunda düştüğü yerden çıkarıldı. Piro Özek'in cesedi, Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        Gazze'de sağlık durumu alarm veriyor
        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
        ABD'den Irak'a ültimatom iddiası
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Nihat Özçelik’in ifadesinin detayları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı